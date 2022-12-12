Лузянин Емельян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузянин Емельян Петрович

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Лузянин Пётр Лаврентьевич

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лузянин Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Лузянина Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Лузянин Ананья Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Лузянина Домна Емельяновна

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Лузянин Симан Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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