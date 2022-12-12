Лузянин Емельян Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Лузянин Пётр Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Лузянин Трофим Емельянович
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Лузянина Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Лузянин Ананья Емельянович
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Лузянина Домна Емельяновна
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Сын: Лузянин Симан Емельянович
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно