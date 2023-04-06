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Лузянин Пётр Лаврентьевич

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Лузянин Лаврентий -

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Лузянина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Дочь: Лузянина Феодосия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Сын: Лузянин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Лузянин Емельян Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1756 ст.
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