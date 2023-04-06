Лузянин Пётр Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Лузянин Лаврентий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Лузянина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Дочь: Лузянина Феодосия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1756 ст.