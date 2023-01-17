Лузянин Лаврентий -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Сын: Лузянин Пётр Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Сын: Лузянин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Сын: Лузянин Фёдор Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно