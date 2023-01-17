Лузянин Лаврентий - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузянин Лаврентий -

Лузянин Лаврентий -

avatar

Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Лузянин Пётр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Сын: Лузянин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Лузянин Фёдор Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close