Синцова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1722 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: Синцов Василий Семёнович

Мать: Бояринцова Марфа Дмитриевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лузянин Трофим Емельянович

Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Лузянина Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Лузянин Ананья Емельянович

Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Лузянина Домна Емельяновна

Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Лузянин Симан Емельянович

Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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