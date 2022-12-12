Синцова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Лузянин Трофим Емельянович
Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Лузянина Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Лузянин Ананья Емельянович
Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Лузянина Домна Емельяновна
Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Сын: Лузянин Симан Емельянович
Отец ребёнка: Лузянин Емельян Петрович
Смерть
Неизвестно