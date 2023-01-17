Бояринцова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцова Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Бояринцов Дмитрий Евсеевич

Мать: не указана

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Синцова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Синцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Синцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Синцов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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