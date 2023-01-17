Бояринцова Марфа Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Бояринцов Дмитрий Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Синцова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Отец ребёнка: Синцов Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно