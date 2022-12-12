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Бояринцов Дмитрий Евсеевич

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Место рождения

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1674 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.

Отец: Бояринцов Евсей -

Мать: не указана

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Бояринцов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Бояринцова Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Ларионовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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