Бояринцов Дмитрий Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.
Отец: Бояринцов Евсей -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Бояринцов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Бояринцова Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно