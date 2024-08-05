Фёкла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла Алексеевна

Фёкла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1797

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
12.11.1805

Сын: Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Семен Николаевич

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
25.06.1818

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Смерть
1844

Мы используем куки для улучшения работы сайта.