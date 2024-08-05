Фёкла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1844
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
22.08.1797
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1805
Сын: Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Семен Николаевич
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1818
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Смерть
1844