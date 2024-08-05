Александр Николаевич
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1797
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Фёкла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1828
Сын: Вересов Иван Александрович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1831
Сын: Муравьев Петр Александрович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1834
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна