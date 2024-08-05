Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Николаевич

Александр Николаевич

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Фёкла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1828

Сын: Вересов Иван Александрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1831

Сын: Муравьев Петр Александрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Смерть
1838

Мы используем куки для улучшения работы сайта.