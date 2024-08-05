Вересов Иван Александрович
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения12.11.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1828
Отец: Александр Николаевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Вересов Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Вересова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Вересова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Вересова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вересов Александр Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Вересова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
19.03.1882
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Вересова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Смерть
Неизвестно