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Вересов Иван Александрович

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

12.11.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1828

Отец: Александр Николаевич

Мать: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вересов Петр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вересов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Вересова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Вересова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Вересова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вересов Александр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вересов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Вересова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вересов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Вересов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Вересова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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