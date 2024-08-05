Вересов Всеволод Иванович
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Вересов Иван Александрович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вересова) Александра Всеволодовна
Мать ребёнка: Афанасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вересова) Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Афанасия Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1885
Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Афанасия Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1887
Дочь: (Вересова) Ксения Всеволодовна
Мать ребёнка: Афанасия Павловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Афанасия Павловна
Смерть
Неизвестно