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Вересов Всеволод Иванович

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вересов Иван Александрович

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вересова) Александра Всеволодовна

Мать ребёнка: Афанасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вересова) Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Афанасия Павловна

Рождение ребёнка
01.06.1885

Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Афанасия Павловна

Рождение ребёнка
05.04.1887

Дочь: (Вересова) Ксения Всеволодовна

Мать ребёнка: Афанасия Павловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Афанасия Павловна

Смерть
Неизвестно

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