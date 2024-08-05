Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1828
Сын: Вересов Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1831
Сын: Муравьев Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1834
Отец ребёнка: Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Александр Николаевич
Смерть
1863