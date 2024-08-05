Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Ивановна

Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1828

Сын: Вересов Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1831

Сын: Муравьев Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Василий Александрович

Отец ребёнка: Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Александр Николаевич

Смерть
1863

Мы используем куки для улучшения работы сайта.