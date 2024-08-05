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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вересов Петр Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вересов Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Вересова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Вересова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Вересова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вересов Александр Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Смерть
1869

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