Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Вересов Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Вересова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Вересова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Вересова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вересов Александр Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Смерть
1869