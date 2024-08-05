Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Вересова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1882
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Вересова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно