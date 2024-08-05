Ульяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вересов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Вересова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вересов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Вересов Василий Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Вересова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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