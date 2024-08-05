Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Яковлевич

Николай Яковлевич

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

1768

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Яков Гаврилович

Мать: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
22.08.1797

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.1805

Сын: Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Семен Николаевич

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1818

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна

Смерть
1826

Мы используем куки для улучшения работы сайта.