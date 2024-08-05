Николай Яковлевич
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1768
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Яков Гаврилович
Мать: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1797
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1805
Сын: Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Семен Николаевич
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
25.06.1818
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фёкла Алексеевна
Смерть
1826