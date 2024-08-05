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Семен Николаевич

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

1815

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Фёкла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Муравьев Иван Семенович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Муравьев Александр Семенович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Смерть
1880

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