Семен Николаевич
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1815
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Фёкла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1845
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Муравьев Александр Семенович
Мать ребёнка: Александра Ивановна