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Ольга Николаевна

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

25.06.1818

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1818

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Фёкла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1846

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гребеньщиков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Манефа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лебедев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1867
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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