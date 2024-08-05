Ольга Николаевна
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения25.06.1818
Дата смерти1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1818
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Фёкла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1846
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гребеньщиков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Манефа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
1867