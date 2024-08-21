Юрышева (Шутко) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1951
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1974
Дочь: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна
Отец ребёнка: Юрышев Георгий Александрович
Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1981
Сын: Юрышев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Юрышев Георгий Александрович
Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
01.09.2023
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область