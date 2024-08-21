Юрышева (Шутко) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

07.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: Шутко Петр Карпович

Мать: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрышев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1974

Дочь: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Отец ребёнка: Юрышев Георгий Александрович

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1981

Сын: Юрышев Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Юрышев Георгий Александрович

Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
01.09.2023
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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