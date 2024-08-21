Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Место рождения

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974

Отец: Юрышев Георгий Александрович

Мать: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупырев Вячеслав Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
21.02.1995

Дочь: Мурашова (Щепина) Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Щепин Николай Анатольевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
1996

Муж: Щепин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
09.02.2010

Сын: Пупырев Никита Вячеславович

Отец ребёнка: Пупырев Вячеслав Геннадьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
01.09.2017
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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