Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1995
Дочь: Мурашова (Щепина) Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Щепин Николай Анатольевич
Развод
1996
Рождение ребёнка
09.02.2010
Сын: Пупырев Никита Вячеславович
Отец ребёнка: Пупырев Вячеслав Геннадьевич
Место жительства
01.09.2017