Юрышев Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.10.1951
Дата смерти01.01.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1974
Дочь: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна
Мать ребёнка: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1981
Сын: Юрышев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
01.01.2024
Отказ работы почек