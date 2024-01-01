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Юрышев Георгий Александрович

Место рождения

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

10.10.1951

Дата смерти

01.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1974

Дочь: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Мать ребёнка: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Бирит, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1981

Сын: Юрышев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
01.01.2024
Отказ работы почек

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