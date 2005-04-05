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Юрышев Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

06.05.1981

Дата смерти

05.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981

Отец: Юрышев Георгий Александрович

Мать: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрышева Оксана Владимировна

Смерть
05.04.2005
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Умер в больнице г. Иркутска после огнестрельного ранения в затылочную часть шеи. Похоронен в рп. Куйтун 08.04.2005
Рождение ребёнка
08.04.2005

Дочь: Юрышева Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Юрышева Оксана Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область

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