Юрышев Дмитрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1981
Дата смерти05.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.2005
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Умер в больнице г. Иркутска после огнестрельного ранения в затылочную часть шеи. Похоронен в рп. Куйтун 08.04.2005
Рождение ребёнка
08.04.2005
Дочь: Юрышева Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Юрышева Оксана Владимировна