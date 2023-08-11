Щепин Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.08.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1995
Дочь: Мурашова (Щепина) Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
1996
Смерть
11.08.2023
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область