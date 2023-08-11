Щепин Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепин Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Рождение ребёнка
21.02.1995

Дочь: Мурашова (Щепина) Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
1996

Жена: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Смерть
11.08.2023
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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