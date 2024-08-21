Пупырев Вячеслав Геннадьевич
Место рожденияпосёлок Уховский, Уховское муниципальное образование, Куйтунский район, Иркутская область 54.405771, 101.122472
Дата рождения25.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.2010
Сын: Пупырев Никита Вячеславович
Мать ребёнка: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна
Место жительства
01.09.2017