Пупырев Вячеслав Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупырев Вячеслав Геннадьевич

Пупырев Вячеслав Геннадьевич

Место рождения

посёлок Уховский, Уховское муниципальное образование, Куйтунский район, Иркутская область 54.405771, 101.122472

Дата рождения

25.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Рождение ребёнка
09.02.2010

Сын: Пупырев Никита Вячеславович

Мать ребёнка: Пупырева (Юрышева) Оксана Георгиевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
01.09.2017
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.