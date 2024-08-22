Шутко (Балабосова) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балабосов Роман

Мать: Балабосова (Яковлева) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова (Шутко) Галина Петровна

Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутко Петр Карпович

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1954

Сын: Шутко Николай Петрович

Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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