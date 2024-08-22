Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова (Шутко) Галина Петровна
Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутко Петр Карпович
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович
Рождение ребёнка
19.12.1954
Отец ребёнка: Шутко Петр Карпович
Смерть
Неизвестно