Протасова (Шутко) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Шутко) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутко Петр Карпович

Мать: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Протасов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Владимир

Рождение ребёнка
11.08.1970

Дочь: Кондратьева (Протасова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Протасов Владимир

Братск, город Братск, Иркутская область

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