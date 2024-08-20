Протасова (Шутко) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Протасов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Протасов Владимир
Рождение ребёнка
11.08.1970
Дочь: Кондратьева (Протасова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Протасов Владимир
Братск, город Братск, Иркутская область