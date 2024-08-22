Шутко Петр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова (Шутко) Галина Петровна
Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Рождение ребёнка
19.12.1954
Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна
Смерть
Неизвестно