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Шутко Петр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутко Карт Фёдорович

Мать: Шутко (Вишневская) Агрипинна Олимпиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова (Шутко) Галина Петровна

Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Юрышева (Шутко) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1954

Сын: Шутко Николай Петрович

Мать ребёнка: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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