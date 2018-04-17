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Шутко Николай Петрович

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

19.12.1954

Дата смерти

17.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1954

Отец: Шутко Петр Карпович

Мать: Шутко (Балабосова) Мария Романовна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шутко (Синицына) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гердт (Шутко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шутко (Синицына) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутко (Синицына) Галина Николаевна

Смерть
17.04.2018
Братск, город Братск, Иркутская область
Рак лёгких

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