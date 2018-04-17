Шутко Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1954
Дата смерти17.04.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутко (Синицына) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гердт (Шутко) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Шутко (Синицына) Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2018
Братск, город Братск, Иркутская область
Рак лёгких