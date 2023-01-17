Логинов (Никифоров) Григорий Логинович
Место рождения
Дата рождения18.01.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1802 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1823 ст.
Сын: Логинов Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1825 ст.
Сын: Логинов Макарий Григорьевич
Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1831 ст.
Дочь: Логинова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична
Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.
Сын: Логинов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.
Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно