Логинов (Никифоров) Григорий Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов (Никифоров) Григорий Логинович

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.01.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1802 ст.

Отец: Никифоров Логин Никифорович

Мать: Логинова Матрона Андреевна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1823 ст.

Сын: Логинов Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1825 ст.

Сын: Логинов Макарий Григорьевич

Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1831 ст.

Дочь: Логинова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.

Сын: Логинов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.

Сын: Логинов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Логинова Домника Никитична

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Домника Никитична

Смерть
Неизвестно
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