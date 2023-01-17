Логинова (Андреева) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Логинов Спиридон Логинович
Отец ребёнка: Никифоров Логин Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1802 ст.
Сын: Логинов Григорий Логинович
Отец ребёнка: Никифоров Логин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно