Логинова (Андреева) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Андреева) Матрона Андреевна

Логинова (Андреева) Матрона Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Логинов Спиридон Логинович

Отец ребёнка: Никифоров Логин Никифорович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1802 ст.

Сын: Логинов Григорий Логинович

Отец ребёнка: Никифоров Логин Никифорович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Логин Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close