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Никифоров Логин Никифорович

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1799 ст.

Сын: Логинов Петр Логинович

Мать ребёнка: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Логинов Спиридон Логинович

Мать ребёнка: Логинова Матрона Андреевна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1802 ст.

Сын: Логинов Григорий Логинович

Мать ребёнка: Логинова Матрона Андреевна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Логинов Симеон Логинович

Мать ребёнка: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.

Дочь: Логинова Гликерия Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Табар-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Матрона Андреевна

Смерть
Неизвестно
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