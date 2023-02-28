Никифоров Логин Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1799 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Логинов Спиридон Логинович
Мать ребёнка: Логинова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
18.01.1802 ст.
Сын: Логинов Григорий Логинович
Мать ребёнка: Логинова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.
Дочь: Логинова Гликерия Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Табар-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно