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Логинов Яков Григорьевич

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.10.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1836 ст.

Отец: Логинов Григорий Логинович

Мать: Логинова Домника Никитична

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.07.1855 ст.

Жена: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.

Сын: Логинов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1858 ст.

Дочь: Логинова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Логинов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1871 ст.

Дочь: Архипова Пераскева Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Логинов Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно