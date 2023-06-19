Логинов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1836 ст.
Бракосочетание
15.07.1855 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
18.01.1858 ст.
Дочь: Логинова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Логинов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
25.10.1871 ст.
Дочь: Архипова Пераскева Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
1874 ст.
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Митрофановна
Смерть
Неизвестно