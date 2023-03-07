Логинова Домника Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1823 ст.
Сын: Логинов Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1825 ст.
Сын: Логинов Макарий Григорьевич
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Логинов Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Рождение ребёнка
15.02.1831 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.
Сын: Логинов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.
Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно