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Логинова Домника Никитична

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1823 ст.

Сын: Логинов Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1825 ст.

Сын: Логинов Макарий Григорьевич

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Логинов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1831 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.

Сын: Логинов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1836 ст.

Сын: Логинов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Логинов Григорий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Григорий Логинович

Смерть
Неизвестно
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