Резанов Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Резанов Дмитрий Алексеевич

Мать: Резанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1815 ст.

Сын: Резанов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.1819 ст.

Сын: Резанов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна

Смерть
1838
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