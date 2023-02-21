Резанов Фёдор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1815 ст.
Сын: Резанов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1819 ст.
Сын: Резанов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Резанова Александра Михайловна
Смерть
1838