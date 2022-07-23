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Резанов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Резанов Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рындина (Резанова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Резанов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Смерть
До 1770

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