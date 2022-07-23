Резанов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Резанов Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резанов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рындина (Резанова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Смерть
До 1770