Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мезенцев Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резанов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рындина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резанова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно