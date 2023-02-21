Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Мезенцева) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезенцев Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Резанов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рындина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резанова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Резанов Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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