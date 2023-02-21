Андреева (Резанова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.
Сын: Андреев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Андреев Фёдор Афанасьевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявая Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Андреев Фёдор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно