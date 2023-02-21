Андреева (Резанова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Резанова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резанов Фёдор Дмитриевич

Мать: Резанова Александра Михайловна

Бракосочетание
1827

Муж: Андреев Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.

Сын: Андреев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Андреев Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявая Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Андреев Фёдор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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