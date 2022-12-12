Андреев Фёдор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Фёдор Афанасьевич

Андреев Фёдор Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Жена: Андреева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.

Сын: Андреев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Андреева Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1831 ст.

Сын: Андреев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close