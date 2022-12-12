Андреев Фёдор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Жена: Андреева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.
Сын: Андреев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Андреева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.10.1831 ст.
Сын: Андреев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно