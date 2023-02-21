Кудрявая (Андреева) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1860
Сын: Кудрявый Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявый Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявый Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно