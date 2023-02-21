Кудрявая (Андреева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявая (Андреева) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Фёдор Афанасьевич

Мать: Андреева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.12.1860

Сын: Кудрявый Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Лев Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявый Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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