Кудрявый Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявый Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1860
Сын: Кудрявый Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявый Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявый Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявая Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно