Кудрявый Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявый Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявый Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1860

Сын: Кудрявый Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Лев Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявая Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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