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Резанова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1815 ст.

Сын: Резанов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.08.1819 ст.

Сын: Резанов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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