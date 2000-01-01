Резанова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1815 ст.
Сын: Резанов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.08.1819 ст.
Сын: Резанов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Резанов Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно