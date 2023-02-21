Кудрявая (Резанова) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявая (Резанова) Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Резанов Фёдор Дмитриевич

Мать: Резанова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявый Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявая Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявая Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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