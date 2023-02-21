Кудрявая (Резанова) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявая Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявая Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявый Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно