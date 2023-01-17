Кудрявый Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти07.11.1854 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Кудрявый Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявая Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявая Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна
Смерть
07.11.1854 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область