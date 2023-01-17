Кудрявый Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявый Андрей Иванович

Кудрявый Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

07.11.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кудрявый Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявая Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявая Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявый Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Кудрявая Надежда Фёдоровна

Смерть
07.11.1854 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close