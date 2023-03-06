Головин Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1744
Сын: Головин Григорий Тимофевич
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Головин Михайло Тимофевич
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Головина Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно