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Головин Тимофей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Головин Павел Максимович

Мать: Головина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Головин Григорий Тимофевич

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Головин Михайло Тимофевич

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Головин Федор Тимофевич

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Головина Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Головин Никита Тимофевич

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Сергей Тимофевич

Мать ребёнка: Головина Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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