Головин Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Головин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Горохова Анна Павловна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно