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Головин Павел Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Головин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Головин Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Головин Сила Павлович

Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Горохова Анна Павловна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Семен Павлович

Мать ребёнка: Головина Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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