Головина (Омелюхина) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Омелюхина) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Омелюхин Кирилл Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Семен Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Головин Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Головин Сила Павлович

Отец ребёнка: Головин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Горохова (Головина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Головин Павел Максимович

Смерть
Неизвестно

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