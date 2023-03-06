Головина (Омелюхина) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Омелюхин Кирилл Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Головин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Головин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Горохова (Головина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Головин Павел Максимович
Смерть
Неизвестно