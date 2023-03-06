Головин Григорий Тимофевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Головина Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Головин Федосей Григорьевич
Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Головин Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Головина) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно