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Головин Григорий Тимофевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Головин Тимофей Павлович

Мать: Головина (Кокоркина) Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Головина Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Головин Федосей Григорьевич

Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Головин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Головин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Головина) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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