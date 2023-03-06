Головина (Кокоркина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Кокоркина) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Сергей Тимофевич

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Головин Григорий Тимофевич

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Головин Михайло Тимофевич

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Головин Федор Тимофевич

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Головина Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Головин Никита Тимофевич

Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович

Смерть
Неизвестно

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