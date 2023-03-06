Головина (Кокоркина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Головин Григорий Тимофевич
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Головин Михайло Тимофевич
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Головина Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Головин Тимофей Павлович
Смерть
Неизвестно