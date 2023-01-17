Флор Спиридонов Фрол Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Фролов
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сараев Влас Флоров
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сараева Авдотья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сараев Увар Фролович
Мать ребёнка: Сараева Авдотья Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно