Флор Спиридонов Фрол Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флор Спиридонов Фрол Спиридонов

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/

Мать: Федосья

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Фролов

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сараев Влас Флоров

Мать ребёнка: Аксинья

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сараев Степан Флорович

Мать ребёнка: Сараева Авдотья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сараев Увар Фролович

Мать ребёнка: Сараева Авдотья Лаврентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Авдотья Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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