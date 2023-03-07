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Сарайкин Спиридон /Сарайкин/

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: (Сарайка Симдякин) Иванов

Мать: Анна Афанасьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов

Мать ребёнка: Федосья

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Прокофий Спиридонович

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ирина Спиридоновна

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никита Спиридонович

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
После 1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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