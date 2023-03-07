Сарайкин Спиридон /Сарайкин/
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: (Сарайка Симдякин) Иванов
Мать: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Флор Спиридонов Фрол Спиридонов
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ирина Спиридоновна
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никита Спиридонович
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
После 1858