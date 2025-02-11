Сараева Федосья 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараева Федосья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла До 1850

Дети
Фрол Спиридонов1808 г.р.
Прокофий Спиридонович1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Фрол Спиридонов

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Прокофий Спиридонович

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ирина Спиридоновна) Марья Марья/ Ирина Спиридоновна

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никита Рекрут В 1840 Г Спиридонович

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/

Смерть
До 1850

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