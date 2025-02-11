Сараева Федосья
женский, родилась 1800
умерла До 1850
Дети
Фрол Спиридонов1808 г.р.
Прокофий Спиридонович1810 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фрол Спиридонов
Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ирина Спиридоновна) Марья Марья/ Ирина Спиридоновна
Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Св-Ль 14.01.1845 Спиридон Петров /Сарайкин/
Смерть
До 1850