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Прокофий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Афимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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