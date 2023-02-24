Прокофий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сарайкин Спиридон /Сарайкин/
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Афимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия Ивановна
Смерть
Неизвестно